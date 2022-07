Insamling startad för cancerdrabbad rockstjärna

Greg Norton, basist i amerikanska Hüsker Dü, drabbades nyligen av prostatacancer. Nu har en vän till musikern startat en Go Fund Me-kampanj för att samla in pengar till behandlingen, rapporterar Pitchfork. Målet med gräsrotsfinansieringen är att samla in ca 300 000 kronor.

Norton har tidigare kommenterat sin diagnos: "Mina läkare tror att jag har utmärkta odds. Men vi behöver börja direkt med behandling och operation", skriver han på Facebook. 2017 dog Hüsker Düs dåvarande trummis Grant Hart i levercancer, 56 år gammal.