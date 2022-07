Ilska efter att HBO plockat bort nordiska serier

Norska "Beforeigners" och svenska "Lust", med bland andra Sofia Helin och Julia Dufvenius i rollerna, är två av de serier som inte längre går att se via tjänsten.

— Det var helt "out of nowhere" och väldigt chockerande, säger Sandra Harms, en av två producenter bakom serien ”Lust”, till Dagens Nyheter.

Förklaringen lär vara en sammanslagning av Warner Media, som äger HBO Max, och Discovery nc, som äger strömningstjänsten Discovery+.

Sandra Harms säger till DN att beskedet kom från HBO:s Nordenchef Christian Wikander i torsdags. Då var serien redan bortplockad. Vad som nu sker nu är oklart. Rättigheterna tillhör HBO, som betalat för serien.

Sandra Harms säger att de inte vet om ”Lust” kommer att visas igen längre fram, eller om de kommer att få möjlighet att köpa loss serien.

— Vi har inte ens fått en kontaktperson vem vi ska prata med om det. Det är bara en rullgardin som dragits ned, säger hon till DN.