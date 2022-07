The 1975 släpper ny musik

Singeln "Part of the band", som släpps på torsdagen, är det första smakprovet från The 1975:s kommande album. I oktober kommer "Being funny in a foreign language" som är bandets femte studioalbum.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1042156-the-1975-slapper-ny-musik Kopiera länken The 1975 bildades i Manchester 2002 och beskrivs som ett av de viktigaste banden i sin generation med sitt unika sound och sin distinkta estetik. Bandets förra album "Notes on a conditional form" från 2020 blev deras fjärde raka listetta i Storbritannien och hamnade även på första plats i Australien. Bandet utsågs till "Band of the decade" 2020 av musikmagasinet New Musical Express och fick pris som bästa grupp vid Brit Awards både 2017 och 2019.