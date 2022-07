Oscarsvinnaren: Netflix blir mer kräsna

— Jag tror att Netflix kommer att bli mer kräsna med andra projekt eller, vilket är sorgligt, inte ta de risker det innebär att jobba med mindre kända namn, säger Campion till BBC.

Jane Campion vann en Oscar i år för bästa regi för filmen "The power of the dog", som finansierades av Netflix. Hon säger att filmen inte kunde ha gjorts utan stödet av Netflix.

Det har varit turbulent för de stora strömningstjänsterna den senaste tiden. HBO Max plockade nyligen bort alla nordiska serier från plattformen och meddelade i veckan att de slutar att utveckla nya produktioner i Norden och delar av Europa. Netflix har hotat med att sluta producera i Danmark efter diskussioner om nya avtal som skulle ge filmarbetare högre ersättning. Sedan maj i år har 450 tjänster försvunnit från företaget.