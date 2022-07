Filmmakare gripna i Iran

Regissören Mohamad Rasoulof vann Berlins filmfestivals högsta pris för filmen "There is no evil" 2020. Han dömdes kort därefter till ett års fängelse för tre gamla filmer som Irans myndigheter ansåg utgöra "propaganda mot systemet". Rasoulof förbjöds även från att göra fler filmer och från att resa utomlands.

Nu anklagas han och hans kollega Mostafa Al-Ahmad för uppvigling i samband med protester som bröt ut till följd av att en byggnad rasade i staden Abadan tidigare i år.

Över 40 personer omkom i husraset, vilket ledde till omfattande demonstrationer som polisen slog ned hårt mot.

En grupp iranska filmskapare, med Rasoulof i täten, publicerade ett öppet brev på Twitter där de kritiserade korruptionen och förtrycket i landet och manade säkerhetsstyrkorna att lägga ned sina vapen.

Irans hårdföra styre har länge sett flera kulturuttryck som en del av ett "mjukt krig" från västvärlden riktat mot diktaturen för att "smutsa ned landets trossystem".