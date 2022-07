Depp vill att domare nekar ny rättegång

Fakta: Bakgrund i målet Skådespelarna Johnny Depp och Amber Heard gifte sig 2015. Amber Heard ansöker om skilsmässa och besöksförbud 2016 med motiveringen att Depp ska ha misshandlat henne. Han förnekar anklagelserna om våld i nära relation, och hans advokater hävdar att Heard bara vill säkra sin ekonomiska situation genom att anklaga honom för misshandel. 2019 stämmer Johnny Depp Amber Heard på 475 miljoner kronor för påstått förtal i en krönika hon skrivit i The Washington Post 2018, där hon beskrev sig själv som "en offentlig person som har upplevt våld i en nära relation". Johnny Depp nämns inte vid namn. Hon kontrar med att begära ett dubbelt så högt skadestånd för det "omfattande fysiska våld och de övergrepp" som Johnny Depp utsatt henne för. Medan Depps sida har målat upp fallet som att det handlar om att återerövra hans liv och rykte, har Heards sida hävdat att det är ett yttrandefrihetsmål som ytterst handlar om rätten att få berätta sin egen historia. Under den uppmärksammade rättegången har det före detta skådisparet vittnat om allt från misshandel och avföring i sängen till en avhuggen fingertopp. Jurymedlemmarna hörde fler än 60 vittnen, inklusive parets vänner, släktingar, anställda, agenter, läkare och terapeuter.

Johnny Depps juridiska team begär att domstolen i Virginia avslår den tidigare begäran om en ny rättegång som Amber Heards juridiska företrädare lämnat in, skriver Eonline.

I det 43-sidiga dokumentet radade Heards jurister upp en mängd skäl, bland annat att en av jurymedlemmarna kanske inte blivit ordentligt granskad innan rättegången startade.

Depps jurister skriver i motbegäran att motståndarsidan fick tillgång till jurylistan i början av april och hade mer än tillräckligt med tid både innan rättegången startade och under den sex veckor långa förhandlingen. De menar också att begäran om en ny rättegång lämnats in för sent.

"Även om hon förståeligt nog är missnöjd med resultatet av rättegången, har fröken Heard inte identifierat någon legitim grund för att i något avseende åsidosätta juryns beslut. Mr Depp hävdar respektfullt att domstolen bör förneka fröken Heards begäran", stod det enligt Eoline i anmälan.

Den uppmärksammade rättegången mellan de båda exmakarna avslutades slutet av i maj och i början av juni dömdes Amber Heard att betala 10 miljoner dollar, ungefär 98 miljoner kronor, i skadestånd till Johnny Depp.