Eminem kommer med nytt samlingsalbum

Albumet ”Curtain Call 2” är en andra volym av 2005 års samlingsalbum ”Curtain Call” och innehåller senaste samarbetet med Snoop Dogg, "From the d 2 the lbc" och ett tidigare outgivet spår med en ännu okänd titel.

Utöver den nya musiken kommer samlingen också att innehålla spår från bland annat 2009 års ”Relapse”, 2010 års ”Recovery”, 2018 års ”Kamikaze” och 2020 års ”Music to be murdered by”.

I maj i år blev Eminem invald i Rock & Roll Hall of Fame tillsammans med Duran Duran, Pat Benatar, Lionel Richie, Carly Simon, Eurythmics och Dolly Parton. Enligt reglerna måste det ha 25 år sedan en artist debuterade för att ett inval ska vara aktuellt och den gränsen passerade Eminem i år.

Eminem är även aktuell tillsammans med CeeLo Green med låten ”The king and I” på soundtracket till filmen "Elvis”.