"Succession" får 25 Emmynomineringar

Näst flest nomineringar i dramakategorin fick Netflix sydkoreanska serie "Squid Game" med 13 nomineringar. Det är den första icke-engelskspråkiga serie som tävlar om det ärorika tv-priset, som delas ut i september.

"Ted Lasso" dominerar kategorin komedi med 20 nomineringar och har möjlighet att ta hem sin andra utmärkelse som bästa komediserie. Till andra toppnominerade hör "White Lotus", som också fick 20 nomineringar och komediserierna "Hacks" och "Only Murders in the Building” med 17 nomineringar var.

Det amerikanska Emmypriset ges till tv-produktioner och kan jämföras med filmvärldens Oscar.