Svenska filmare protesterar mot Irans agerande

"Det är med bestörtning vi tar del av beskedet att Irans regering, under ledning av den brutala och ultrakonservativa presidenten Ebrahim Raisi, slagit till och arresterat några av vår tids största filmare", skriver aktörerna.

Utöver Panahi har även den prisbelönte filmregissören Mohammad Rasoulof ("There is no evil") och hans kollega Mostafa Aleahmad gripits av polisen för "propaganda mot staten". Alla tre har också belagts med yrkesförbud.

Initiativtagare till uppropet är Folkets Bio och bland undertecknarna märks bland andra filmaren Stefan Jarl.