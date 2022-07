Tv-recension: Nytt bett ur dött zombiekoncept

Fakta: Resident evil Genre: Skräck Premiär: 14 juli 2022 på Netflix I rollerna: Ella Balinska, Lance Reddick, Siena Agudong med flera. Regi: Andrew Dabb Antal avsnitt: 8 Betyg: + + +

De odödas fader George A Romero skapade en banbrytande genre med "Night of the living dead" 1968. Filmen och dess uppföljare var rika på kritik av USA:s rasism och konsumtionsberoende. Men sedan "Day of the dead" (1985) hade genren svårt att återhämta sig. 2002 landade Paul WS Andersons tv-spelsfilmatisering av "Resident evil" i en tid som var utsvulten på zombier. Det filmen må ha saknat i subtil samhällskritik kompenserades med action.

Tyvärr blev "Resident evil" sämre för varje uppföljare. Efter lagom lång tid tar nu Netflix aktuella "reboot" ett nytt bett ur det döda konceptet.

Handlingen tar avstamp i ett postapokalyptiskt London år 2036 ("14 år efter slutet") där huvudpersonen Jade utför fältstudier för att hitta ett motgift till det zombieframkallande T-viruset.

I tillbakablickar får vi följa upptakten till kollapsen i "New Raccoon City", en liten företagsstad i Sydafrika där det multinationella företaget Umbrella huserar sina anställda "av skatteskäl". Där kan de åtnjuta veganska muffins, ren luft och kombucha på fat.

14-åriga Jade och hennes surrogat-tvillingsyster Billie är inte imponerade men deras pappa Albert Wesker är en viktig man inom företaget. Umbrella jobbar på ett lyckopiller, något fantasilöst döpt till "JOY".

Från början är det tänkt att motverka extrem smärta och ångest, men företaget vill marknadsföra pillret till både friska och barn. Problemet är att ingrediensen T-virus riskerar att förvandla miljarder människor till zombier. En inte så subtil referens till de skrupelfria läkemedelsföretag som krängde beroendeframkallande opiater och skapade zombiefierade medborgare i USA. Umbrella vill också konkurrera med Google och Facebook om tronen som världens ondaste företag, och hoppas att viruset kan leda till mer hjärnkontroll av app-användare.

Det blir med andra ord en hel del forcerade samtidsmarkörer, men de är underhållande i sin enkla dumhet. Skurkarna är onda som i en serietidning och zombiehundarna (som skrämde skiten ur alla som spelade dator och tv-spelen) får sällskap av enorma infekterade larver och megaspindlar. Ibland ser den söndrade framtiden väl dassig och fantasilös ut, men det blir ändå en fin kontrast till tillbakablickarna i den sterila Silicon Valley-miljön där undergången började.