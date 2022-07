7 minnesvärda ögonblick med Lady Gaga

1. Storsjöyran 2009

Storsjöyran i Östersund gjorde en oväntat lyckad bokning när de skrev under kontraktet med Lady Gaga till festivalen 2009, precis före hennes stora genomslag. Notan för giget landade på 700 000 kronor, vilket kan anses vara ett pangpris – ett år senare skulle konserten ha kostat 5–8 miljoner kronor. Gagas spelning på festivalen slog också publikrekord.

En lokal påklädare hade engagerats. Östersunds-Posten intervjuade Hans Werner, som blev Lady Gagas utvalde "dress manager", eller påklädare, bland annat med uppgift att tvätta alla scenkläder, däribland en gigantisk såpbubble-klänning i plast.

Kravet på en lokal påklädare kom från Lady Gaga själv, och var del av hennes 60 sidor långa kravlista till festivalen i Östersund. Några andra krav var 28 hotellrum och syrgas på scenen.

Lady Gaga iförd den ikoniska köttklänningen. Arkivbild.

2. Köttklänningen 2010

Iförd slamsor av flankstek från topp till tå, klev Lady Gaga upp på scenen på MTV Video Music Awards 2010. Det finns få lika ikoniska utstyrslar som denna köttklänning med tillhörande köttskor, kötthatt och köttväska.

Köttklänningen kritiserades av djurrättsgrupper, men hyllades på andra håll. Den blev utsedd till "årets bästa mode-statement" i Time Magazine 2010.

Klänningen, som till och med har fått en egen wikipediasida, skulle enligt Gaga själv belysa hennes ogillande av den amerikanska militärens dåvarande "don't-ask-don't-tell-policy". Policyn, som gällde mellan 1993 och 2011, stoppade öppet ickeheterosexuella personer från att tjänstgöra i militären.

Uttrycket "don't-ask-don't-tell" eller "fråga inte-berätta-inte" anspelar på att militären inte fick göra egna undersökningar om en anställds sexualitet. Men om en anställd var öppen med sin sexualitet eller pratade om den på något vis, så kunde personen bli sparkad.

3. "Telephone"-videon med Beyoncé 2010

I mars 2010 släpptes den tio minuter långa musikvideon till Lady Gaga och Beyoncés duettdunderhit "Telephone", vilket fick internet att "gå sönder". En dag före inspelningen hade Gaga ett möte med Quentin Tarantino och lyckades få loss bilen "The pussy wagon" från "Kill Bill".

Videon blev känd för drösvis med ikoniska outfits och den svenske musikvideoregissören Jonas Åkerlund lät Gaga och Beyoncé improvisera koreografi och dialog, med repliker som "you kill a cow, you gotta make a burger". Allt genomfördes under en kaotisk tvådagarsinspelning som resulterade i mer av en kortfilm än en musikvideo.

4. Neon-spyan 2014

En neongrön spya landande rakt över Lady Gaga på en konsert på musikfestivalen South by Southwest i Texas 2014. Vulgärt, tyckte många. Tur att det var Gaga själv som hade bokat in performance-konstnären Millie Brown till konserten. Brown målade vanligtvis tavlor med sina egna färgglada spyor.

Mark Ronson, Anthony Rossomando och Lady Gaga tar emot priset för bästa låt för "Shallow" från "A Star Is Born" på Oscarsgalan 2019. Arkivbild.

5. Guldåret 2019

Priserna fullkomligen regnade över Lady Gaga 2019. Låten "Shallow" gjorde succé på prisgalorna och vann en Oscars för bästa låt, två Grammy-priser, en BAFTA och en Golden Globe. Det gjorde Gaga till den första kvinnan att vinna alla de fyra prestigefulla priserna, under ett och samma år.

"Shallow" framfördes av Gaga tillsammans med Bradley Cooper i filmen "A star is born", där Lady Gaga också klev fram som skådespelare. Gaga blev Oscarsnominerad även för bästa kvinnliga skådespelare, men det priset gick istället till Olivia Colman.

James Gandolfini, som spelade Tony Soprano i "Sopranos", där Lady Gaga gjorde en statistroll 2001. Arkivbild.

6. Sopranos 2001

Ett kanske mindre känt, men nämnvärt ögonblick i Gagas liv skedde långt innan hon blev en världskänd artist. Det handlar om en statistroll i säsong tre av maffiaserien "Sopranos".

"Tjejen vid swimmingpoolen nr 2", stod det när eftertexterna rullade efter avsnittet "The telltale moozadell". Att den 15- åriga Stefani Germanotta, som spelade en rebellisk tonårstjej med en cigarett i munnen vid skolans simbassäng, skulle byta namn till Lady Gaga och bli världskänd några år senare, visste ingen då.

Tyvärr var det inget Oscarsvinnande framträdande. Gaga skymtas i några sekunder av avsnittet och skrattar föga övertygande.

"När jag ser tillbaka på den där scenen ser jag exakt vad jag gjorde för fel", har Gaga senare kommenterat framträdandet.

7. Invigningen av Joe Bidens presidentskap 2021

När Joe Biden installerades som USA:s nye president i januari 2021, var det Lady Gaga som framförde nationalsången, iförd en skottsäker klänning. Hon har själv kallat det "en av mina stoltaste dagar i livet".

Beyoncé sjöng nationalsången när Barack Obamas blivit vald till president för andra gången. På Donald Trumps installation sjöng den då 16-åriga sopranen Jackie Evancho, som slog igenom i Americas Got Talent.