Läs en universitetskurs om Harry Styles

Syftet med kursen är att undersöka europeisk populärkultur och teman som sexualitet, klass, mode och fankultur genom Styles och hans musik.

"Historiker har alltid använt artister och musiker för att förstå samtiden", säger Louie Dean Valencia som håller i kursen, enligt NME.

I sommar har Harry Styles toppat flera amerikanska Billboardlistor och låten "As it was" spelas flitigt även i Sverige.