Herbie Hancock till Way Out West

Hancock inledde sin karriär som pianist åt trumpetaren Donald Byrd och gjorde stort avtryck tillsammans med Miles Davis kvintett på 60-talet. Hancock har släppt 39 album, senast "The imagine project" från 2010.

Way Out West äger rum den 11–13 augusti, runt om i Göteborg. Bland festivalens dragplåster återfinns Tame Impala, Nick Cave & the Bad Seeds, Thåström, First Aid Kit och Yung Lean.