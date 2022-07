R Kellys manager dömd – hotade premiärvisning

I december 2018 skulle dokumentärserien "Surviving R Kelly" ha premiärvisning på Manhattan Theatre.

I den omtalade serien, som skulle sätta ytterligare press på r'n'b-sångaren, träder flera kvinnor fram och berättar att de haft förhållanden med artisten medan de fortfarande var minderåriga. Kvinnorna beskrev det som en sektliknande miljö där många även hölls fångna.

Under premiären i New York skulle några av kvinnorna vara på plats och tala.

Men premiären tvingades ställas in. Kort före hade polis fått in larm om att en man ringt in och hotat om att en skottlossning skulle ske på teatern. Samtalet spårades sedan till Donnell Russells hem i Chicago.

Russell visade sig ha ringt teatern vid upprepade tillfällen för att få visningen inställd, bland annat genom att ha utgett sig för att vara R Kellys juridiska ombud och hotat om stämning. Nu har en domstol slagit fast att han är skyldig till hoten.

Vad det blir för straff fastställs den 21 november.

I slutet på juni fastställdes R Kelly straff till 30 års fängelse för bland annat sexuella övergrepp, utpressning och mutbrott.