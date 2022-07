Harry Styles är Mercury-nominerad

Andra nominerade är Little Simzs album "Sometimes I might be introvert" och Sam Fenders album "Seventeen going under".

Prissumman är 25 000 pund, motsvarande över 300 000 kronor.

Musikpriset Mercury Prize har sedan 1992 delats ut till årets bästa brittiska album. Priset har i större utsträckning gått till mer självständiga, mindre etablerade artister än priserna på Brit Awards.