Witherspoons son gör skådespelardebut

Han är son till skådespelarna Reese Witherspoon och Ryan Phillippe. De träffades 1997, då Whiterspoon var 21 och Phillippe 23, och gifte sig två år senare. Dottern Ava Phillippe föddes 1999 och Deacon Phillippe 2003. Paret gick skilda vägar 2006.

Deacon Phillippe har precis tagit studenten från high school i USA och tänker nu satsa både på en musik- och skådespelarkarriär, utan någon tidigare erfarenhet.

"Never have I ever" går in på sin tredje säsong. Den bygger på komikern Mindy Kalings egen uppväxt och Kaling är en av seriens skapare och producenter.

Säsong tre har premiär på Netflix 12 augusti.