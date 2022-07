Atomic Swing spelar på "midnattsfestival"

Atomic Swing spelar på Festival of the Midnight Sun. På bilden Tomoko Sukenobo, Henrik Berglund, Micke Lohse och Niclas Frisk. Arkivbild. Foto: TT

Atomic Swing, Louise Hoffsten, Ebbot Lundberg och Lolita Pop är några av de artister som ställer sig på scenen under Festival of the Midnight Sun i Linköping den 2 och 3 september.