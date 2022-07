Brian Eno släpper nytt album

Brian Eno släpper sitt första studioalbum på fem år, rapporterar Pitchfork. Skivan går under namnet "Forever and ever no more" och består av tio låtar.

Enligt Pitchfork är det första gången sedan 2005 som Brian Eno släpper låtar där han själv sjunger, då de senaste albumen alla har varit instrumentella. Brian Eno beskrivs ofta som fadern av musikgenren ambient. Första singeln från albumet heter "There were bells" och skrevs inför en konsert på Akropolis i Aten 2021. Enligt Brian Eno var det varmare än 43 grader i luften den dagen och skogsbränder härjade nära staden. "Vi befinner oss på födelseplatsen för den västerländska civilisationen och bevittnar vad som antagligen är slutet på den", säger Eno i ett pressmeddelande. "Forever and ever no more" släpps 14 oktober.