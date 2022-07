Beyoncé anklagas för låtstöld

"Milkshake"-artisten Kelis anklagar Beyoncé för att ha använt hennes låt utan att fråga först, skriver Billboard. På Beyoncés rykande färska album "Renaissance" hörs en bit ur Kelis låt "Get along with you" från 1999.

"Det är inte ett samarbete, det är stöld", har Kelis skrivit i en kommentar på Instagram. Kelis skriver att hon inte hade hört ett ord om låtanvändningen innan det blev offentligt för allmänheten. Hon riktar även kritik mot Pharrell Williams och Chad Hugo, som var med och skrev låten "Get along with you" med Kelis. De två låtskrivarna krediteras på Beyoncés album, men alltså inte Kelis som sjunger. "Nivån av respektlöshet och total okunnighet hos alla tre inblandade parter är häpnadsväckande", skriver Kelis på Instagram.