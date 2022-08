Två spelningar med In Flames och At The Gates

Metalbanden In Flames, At The Gates, Imminence och Orbit Culture planerar två spelningar i Stockholm och Göteborg i vinter. Det meddelar Live Nation via ett pressmeddelande.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1048316-tva-spelningar-med-in-flames-och-at-the-gates Kopiera länken Göteborgsbanden In Flames och At the gates har varit viktiga för metalscenen i Sverige och är veteraner i jämförelse med Imminence och Orbit Culture, som bildades i Anderslöv respektive Eksjö och fått uppmärksamhet inom scenen de senaste åren. Metalbanden spelar den 16:e december på Hovet i Stockholm och 17:e december på Scandinavium. Biljetter släpps den 5 augusti klockan 11:00.