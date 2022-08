Kulturtipsen som hjälper dig genom hösten

På scen:

Jonas Hassen Khemiri är tillbaka med en helt nyskriven pjäs. "Eld", som får urpremiär på Dramaten i Stockholm den 25 augusti, handlar om fyra vänner som möts en gång varje år för att bränna upp något de vill lämna bakom sig.

Mikael Persbrandt goes Norén på Maximteatern i Stockholm. De flesta har nog glömt debaclet när Persbrandt hoppade av Noréns uppsättning av "Måsen" 2007. Nu tar skådespelaren nya Norén-tag, den här gången med dramatikerns egen pjäs "Så enkel är kärleken". Premiär 19 oktober.

Hur många sätt går det att döda en Kardashian på? I Jasmine Lee-Jones tokhyllade pjäs "Seven ways of killing Kylie Jenner" utforskas ämnen som social orättvisa, rasism och svart femininitet med vass humor. Föreställningen görs av Riksteatern i samarbete med Royal Court Theatre, och får Sverigepremiär den 23 september.

Kylie Jenner är en sorts fiktivt nav i pjäsen "Seven ways of killing Kylie Jenner". Arkivbild.

Konst:

Moderna Museet tar ett stort grepp om Nan Goldins drabbande konstnärskap i höst. "This will not end well" fokuserar på den amerikanska fotografens multimediaverk och filmer – visade i sex speciellt utformade byggnader. Utställningen invigs den 29 oktober.

Lap-See Lam stod för vårens mest haussade utställning på Bonniers konsthall. I höst är hon aktuell på nytt, nu på Röhsska museet i Göteborg. I utställningen "Det regnar drakfjäll" har en helt ny skulptur tillkommit samtidigt som besökarna också får möjlighet att se det rosade vr-verket "Phantom banquet". Invigning 26 november.

Vad händer när nutida konstnärer möter fotografen Christer Strömholms bilder? Annika Elisabeth von Hausswolff, Aziz Hazara från Afghanistan och Eiko Otake från Japan är några av dem som ute i naturen eller i de historiska byggnaderna på Wanås konst i Skåne samspelar med hans numera klassiska fotokonst. Vernissage 10 september.

Christer Strömholms konstnärskap samspelar med nutida konstnärers verk på Wanås i höst. Arkivbild.

Litteratur:

Carina Rydberg är tillbaka igen efter en lång paus. Den här gången skriver "Den högsta kasten"-författaren om sitt eget liv. "Vitt slödder" sägs handla om familj, klass, rasism och en katastrof som kullkastar allt. Recensionsdag 6 september.

Rakbladsvassa Athena Farrokhzad ger ut nya diktsamlingen "Åsnans år". Här utgår hon från den dumförklarade åsnan, "djurvärldens proletär". Själv menar poeten att det är en bok om att bära: sin historia, sina barn, sin sorg. Recensionsdag 2 september.

Den som älskade "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" har något att se fram emot i höst. Då ger Johannes Anyuru äntligen ut en ny roman, "Ixelles". Berättelsen kretsar kring en mor, en son och en död far – en pappa som sonen inte får veta någonting om. Recensiondag 10 oktober.