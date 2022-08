Läckberg skriver såpoperan "Strandhotellet"

Inspelningarna av "Strandhotellet" har precis dragit i gång och kretsar kring två rivaliserande familjer, förbjuden kärlek och mord i Saltsjövik.

Läckberg har tidigare skrivit serien "Lyckoviken" för Viaplay, och återvänder alltså med "Strandhotellet".

"Såpa är en otrolig genre, och något man som tittare verkligen kan leva sig in i. Jag är så glad att få göra detta med Viaplay och tillsammans kunna bjuda in till en sådan vacker plats som Saltsjövik. Men som alla såpa-fantaster vet ligger det ofta något annat på lur under den vackra idyllen. Det är dags för tittarna att sätta tänderna i en ny såpa, nya spännande karaktärer och nya intriger", säger Camilla Läckberg i pressmeddelandet.

Strandhotellet kommer till Viaplay 2023.