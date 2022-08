Till salu: Lennons syrliga brev till McCartney

I det minst sagt syrliga brevet från 1971 skriver John Lennon bland annat "Om vi inte är coola, vad är du då?", angående sin och Yoko Onos relation. Brevet är ett ilsket svar på en intervju som Paul McCartney gjorde med det brittiska musikmagasinet Melody Maker.

Brevet säljs via auktionshuset Gotta have rock and roll, och förväntas nå ett pris på ungefär 40 000 dollar, motsvarande 400 000 svenska kronor. Auktionen avslutas den 19 augusti.