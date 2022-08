The Impressions-grundare död

The Impressions hade sin storhetstid under 60-talet och valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1991. En av gruppens mest välkända låt "People get ready", som belyser sociala orättvisor, har senare spelats in av bland andra Bob Dylan och Bob Marley.

Även soullegenden Curtis Mayfield var medlem i gruppen tills han lämnade 1970 för att satsa på en solokarriär.