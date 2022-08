Skådespelaren Anne Heche i allvarlig krasch

Heche ska i hög fart ha kört sin bil in i ett bostadshus i Los Angeles. Både bilen och tvåvåningshuset fattade eld och nära 60 brandmän arbetade i över en timma för att släcka branden, uppger Los Angeles räddningstjänst. Ingen annan person rapporteras ha skadats.

"Annes tillstånd är för tillfället stabilt. Hennes familj och vänner ber om era tankar och böner och att ni respekterar hennes privatliv under den här svåra tiden", säger Heches poddkollega Heather Duffy Boylston i ett uttalande.

Duffy Boylston och Heche har sedan hösten 2020 podden "Better togheter" tillsammans.

Anne Heche har medverkat i en rad tv-serier liksom filmer som "Sex dagar sju nätter", "Donnie Brasco" och "Wag the dog". Hon medverkade i tv-såpan "Another World" mellan 1987 och 1991 och belönades under den tiden med en Daytime Emmy-statyett.