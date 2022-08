Molly Sandén: Jag vill rufsa till allsången

Ålder: 30

2006 blev hennes låt "Det finaste någon kan få" det vinnande bidraget till den svenska uttagningen till Junior Eurovision Song Contest.

Tre år senare deltog hon i Melodifestivalen med låten "Så vill stjärnorna".

2012 var hon tillbaka i SVT:s musiktävling med låten "Why am I crying" och sedan "Youniverse". Hon gjorde sitt första "Allsång på Skansen" samma år.

2018 började Molly Sandén sjunga på svenska igen, med det r'n'b-influerade albumet "Större", som blev en stor succé. Även uppföljaren "Det bästa kanske inte hänt än" från 2019 gick hem hos publiken.

2021 släppte Molly Sandén albumet "Dom ska veta".

2021 Oscars-nominerades "Husavik", från filmen ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga”, där Molly Sandén var sångare och en av låtskrivarna. Hon gjorde låten under sitt alter-ego "My Marianne". Låten blev dock utan statyett.

2022 gjorde hon Sveriges officiella EM-låt "Vi:et i vinsten".

2022 har hon varit ute på både vårturné och sommarturné.