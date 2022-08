Minnen från Kenny Rogers liv under klubban

Bland föremålen finns brev från kollegan Dolly Parton och signerade notblad för solosångarna från inspelningen av "We are the world", med namn som Bruce Springsteen och Michael Jackson, skriver Billboard.

Även några av Rogers kläder så som en sidenskjorta, halsduk och byxor säljs, samt pallen han brukade sitta på under sina föreställningar de senare åren.

Föremålen kommer från Rogers hem i Sandy Springs, Georgia, och ställs ut före auktionen. En del av intäkterna går till en organisation som verkar för bättre hälsovård för musiker.

Kenny Rogers avled 2020, efter en sju decennier lång karriär inom musiken.