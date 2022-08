Ed Sheeran intar dubbelt slutsålt Ullevi

Så har det blivit Sveriges tur att ta emot Ed Sheeran och hans ”The mathematics tour” som åker Europa runt under 2022.

I Sverige är Ullevi, i Göteborg, det enda stoppet och från början skulle han endast spelat den 10 augusti. Men efter högt tryck på konsertbiljetterna släpptes en extrakonsert – också den på Ullevi, kvällen efter.

Förutom tidigare klassiker som "Shape of you", "Castle on the hill", "Thinking out loud" och "Shivers" kommer han att framföra låtar från sitt kommande album som har döpts efter likhetstecknet, "=", och som släpps 29 oktober.

På listan med Elvis och The Beatles

Ed Sheerans debutalbum "No. 5 Collaborations project" kom 2011 och de senaste åren har han varit omåttligt populär med topplaceringar på försäljningslistorna och även fått utmärkelser för sin musik.

Nyligen blev han också den första brittiska soloartisten någonsin att sammanlagt ha legat 52 veckor som etta på den brittiska singellistan, något som bara Elvis Presley och The Beatles har överträffat.

Ställde in i Finland

Sist han besökte Sverige var sommaren 2018 då han gav tre utsålda konserter. Den gången lyfte Göteborgs-Postens kritiker, Sofia Andersson, fram den brittiske sångarens känsla för dramaturgi men också hans framtoning som en framgångsfaktor: "en mysig stereotypisk tönt" som sjunger om "sin hemstad, familj och vad som har format honom".

Ed Sheeran spelade i Köpenhamn förra veckan och drar sedan vidare mot Finland, men tidigare i somras kom beskedet att en av de två finska spelningarna fått ställas in på grund av ”oförutsedda anledningar”.