First Aid Kit släpper nytt album

First Aid Kit, med systrarna Klara och Johanna Söderberg, släpper nytt album i höst. Arkivbild. Foto: TT

Ett femte album från folk-duon First Aid Kit släpps den fjärde november, skriver Dagens Nyheter. Innan dess kan fans lyssna på ”Out of my head”, skivans första singel – som släpps fredag den 12 augusti.