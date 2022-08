Motown-legenden Lamont Dozier död

Dödsbeskedet förmedlades på Instagram av hans son Lamont Dozier Jr.

Dozier började arbeta på skivbolaget Motown 1962 och startade låtskrivartrion Holland-Dozier-Holland tillsammans med bröderna Brian och Eddie Holland. De skrev sedan superhits som "Baby love" och "Where did our love go" med The Supremes.

1988 valdes trion in i Songwriters Hall of Fame. Två år senare valdes de in i Rock and Roll Hall of Fame.