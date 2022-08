Lady Gaga tar ton för aborträtten

— Jag ber för att det här landet säger ifrån, att vi håller ihop, och att vi inte slutar förrän det blir rätt, sade artisten enligt Pitchfork.

Lady Gaga är en av många artister i USA som tar avstånd från Högsta domstolens beslut att i juni riva upp domen "Roe mot Wade", vilket leder till att enskilda stater kan förbjuda aborter.

Bland dem finns Paramore och Rage against the Machine som skänker en del av sina turnéintäkter till organisationer som kämpar för reproduktiva rättigheter. Megan Thee Stallion, Glastonbury, Olivia Rodrigo och Phoebe Bridgers har skrivit under ett upprop i The New York Times där man protesterar mot beslutet.