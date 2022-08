Tv-recension: Omöjliga val efter orkanen Katrina

Fakta: "Five Days at Memorial" Genre: Drama Premiär: 12 augusti 2022 på Apple tv+ Regi: Carlton Cuse I rollerna: Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery med flera. Åldersgräns: 15 år Antal avsnitt: 8 Betyg: + + + +

"Vem som är ansvarig? Ingen." Denna hårda sanning fortsätter hamras in för varje avsnitt av "Five Days at Memorial". Varken staten Louisianas politiker, dåvarande presidenten George W Bush eller det vinstdrivande företag som drev Memorial-sjukhuset kunde ta tag i katastrofhjälpen efter orkanen Katrina i New Orleans 2005.

Frågan om vem som var ansvarig och vem som kunde hjälpa bytte händer som en het potatis medan fattiga och svarta människor dog av hetta och svält.

Detta lågvattenmärke i USA:s historia visas med en välpolerad proffsighet i Apple tv+ senaste miniserie, som bygger på Sheri Finks Pulitzer-belönade reportagebok med samma namn.

Boken var på vippen att användas som bakgrund till en säsong av skräckserien "American Horror Story" men projektet skrotades. Den här mer realistiskt präglade miniserien är ändå full av ögonblick av ren skräck, i kaoset av plundring och desperation.

Fokus för både boken och serien är vad som hände på Memorial-sjukhuset efter att elen gick, översvämningen kom och hettan blev olidlig. Efter fem dagar hade 45 personer dött. "Five Days at Memorial" skildrar hur det kunde hända, och dedicerar ett avsnitt till varje dag, plus några till som skildrar katastrofens efterspel.

Det är en otroligt effektiv serie som låter publiken komma nära och förstå vilka omöjliga val vårdpersonalen stod inför. Det är svårt att identifiera hjältar eller skurkar. Beslut fattades om vilka patienter som skulle leva och dö och ibland fanns inga rätt val att göra.

Arkivmaterial från orkanen och översvämningen som följde ger en nästan dokumentär närvarokänsla. Den kompletteras av en skådespelarensemble som gör ett fantastiskt jobb med att fånga skiftningarna mellan panik och pragmatiskt lugn. "Five Days at Memorial" är inte bara en skildring av misären. Den lyfter blicken både för att visa hur regeringen och vårdföretaget misslyckades, men även vilken enorm påverkan individuella beslut kan göra i humanitära katastrofer.