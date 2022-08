Jordan Peele vill skapa grandiost

Fakta: Jordan Peele Ålder: 43. Yrke: Komiker, skådespelare, regissör. Aktuell: Med "Nope", som har Sverigepremiär den 17 augusti.

Både "Get out" och "Us" var mer renodlade skräckfilmer som satte begreppet "black horror" på kartan. I "Nope" möter vi två syskon som driver en ranch med hästar till filminspelningar.

En dag börjar mystiska saker hända – det finns någonting hotande och farligt uppe i molnen – och samtidigt som de två syskonen försöker parera detta vill de också försöka filma det för att sälja filmen till TV-nyheterna.

Kärlek och hopp

Jordan Peele skrev filmens manus 2020, alldeles i början av pandemin.

— Jag kände av hjälplösheten när människor man älskade rycktes bort. Jag inspirerades av det, samtidigt som jag vill skapa någonting grandiost som i slutet kunde få fram den känsla av kärlek och hopp som vi behövde, säger han till TT i en Zoom-intervju.

Med "Nope" försökte han dels skapa någonting som erbjuder en stunds flykt, någonting som man kan se precis just nu, men också en film som går att fundera över.

— Med "Nope" visste jag att jag skulle bli tvungen att gå längre än jag gjort tidigare. Den var tvungen att bli större och modigare än jag skulle ha gjort, men det producerande bolaget backade mig hela tiden, säger han.

Daniel Kaluuya i Jordan Peeles nya film "Nope". Pressbild.

Gillar "Alien"

Filmen blandar alltså både skräck och sci-fi, två genrer som Peele gärna ville sammanfoga.

— I skräckfilm finns det element som man inte kan förklara. Science fiction har i grunden att allt har en vetenskaplig förklaring. Jag älskar filmer som för samman dessa genrer, som "Frankenstein" och "Flugan", säger han och nämner "Alien" som en annan favoritfilm:

— Att tro att vi är ensamma i universum är galet. Att tro att vi är ensamma, det är mycket otäckare än motsatsen. Jag är övertygad om att det finns aliens och att det finns civilisationer på andra planeter.

Jordan Peeles filmtitlar är korta – "Get out", "Up", "Nope". De är det dels för att de blir lätta att komma ihåg, men inte enbart:

— De är också inkluderande. Jag försöker bygga en förbindelse med publiken innan filmen börjar.