Livesänd kvalvecka i årets "Idol"

Den kanske mest märkbara är att kvalen då deltagarna tävlar om de sista platserna till fredagsfinalerna samlas i en stor kvalvecka som livesänds under flera dagar i Kungsträdgården i Stockholm.

"Det blir mer nerv och mer artisteri på riktigt när Idolerna får möta publiken direkt. Jag ser fram emot att välkomna alla till Kungsträdgården", säger programledaren Pär Lernström i ett pressmeddelande.

Momentet "Idolraketen" kommer tillbaka men nytt för i år är att tittarna söker via Tiktok genom att skicka in videor för att bli den sista deltagaren att komma till kvalveckan. Nytt är också att fredagsfinalerna blir längre. I pressmeddelandet skriver man även att man siktar på att hålla världens hittills största "Idol"-final i slutet av säsongen.

Bland nya utmaningar som de tävlande ställs inför finns "Sista steget", som spelas in i helgen på musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Där ska deltagarna framföra duetter och visa att de kan lyfta både sig själva och varandra och i ”Beskedet” som kommer sändas direkt efter i ett dubbelavsnitt berättar juryn vilka deltagare som gått vidare i tävlingen.

Programledare är Pär Lernström och Anis Don Demina agerar side-kick. Juryn består av Anders Bagge, Kishti Tomita, Alexander Kronlund och Katia Mosally.

Premiär för programmet är den 22 augusti på TV4 Play och TV4.