Perfume Genius: Gjorde omvänd rockstjärneresa

Perfume Genius, eller Michael Haderas som han egentligen heter, föddes 1981 i Iowa, USA. Debutalbumet "Learning" släpptes 2010.

Sedan dess har han släppt albumet "Put your back n 2 it" (2012), "Too bright (2014), "No shape" (2017), "Set my heart on fire immediatley" (2020() och "Ugly season" (2022).

Nu befinner han sig på Europaturné, och har precis spelat på Way Out West.