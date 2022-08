Rushdie talbar igen efter attacken

Satansverserna Salman Rushdies roman "Satansverserna" utkom hösten 1988. Den berörde delvis profeten Muhammeds liv, vilket väckte ramaskri inom delar av den muslimska världen. Den 14 februari 1989 utfärdade Irans dåvarande andliga ledare, ayatolla Khomeini, en fatwa mot Salman Rushdie och prispengar för den som dödade honom. Ayatollan uttalade orden: "Författaren till Satansverserna, som står i strid med islam, profeten och koranen, och alla andra som är inblandade i utgivningen, döms till döden". I nio år tvingades Rushdie leva med ständigt beskydd.

Han vårdas fortsatt på sjukhus för allvarliga skador, men enligt hans författarkollega Aatish Taseer finns det inte längre något respiratorbehov och Rushdie ska enligt honom ha börjat "prata (och skoja)", skriver Taseer på Twitter.

Uppgifterna bekräftas av Rushdies agent, Andrew Wylie, som dock inte vill ge några ytterligare detaljer om författarens tillstånd.

"Salman kommer troligtvis förlora ett öga; nerverna i hans arm är skadade; och hans lever träffad och skadad", sade Wylie i ett tidigare som publicerades tidigt under lördagen svensk tid.

Attacken genomfördes på fredagsförmiddagen, lokal tid, i Chautauqua, långt nordväst i delstaten New York i USA.

Attentatsmannen nekar

Den 24-årige man som angrep Rushdie och moderatorn vid evenemanget brottades ned av närvarande människor och greps senare av New Yorks delstatspolis. En AP-reporter som befann sig på platsen vittnade om att mannen slog eller stack Rushdie tio till femton gånger innan attacken avbröts.

Mannen anklagades formellt för mordförsök av andra graden (second degree murder) på lördagen. Den misstänkte är från delstaten New Jersey.

När han framträdde i domstol under lördagen sade hans försvarsadvokat att han nekar till brottet. Han kommer dock att hållas häktad fram till en rättegång.

Oklart motiv

Motivet bakom dådet är oklart. Polisen uppger att man fortsatt undersöker om gärningsmannen agerade på egen hand.

Enligt åklagaren Jason Schmidt var dådet planerat, vilket bland annat bevisas av att mannen kom till Chautauqua redan på torsdagen och tog sig in på området med ett förfalskat id-kort.

"Det här var en riktad, oprovocerad, planerad attack mot Rushdie", säger Schmidt.

Biden: Ondskefullt dåd

Rushdie skulle hålla ett tal om USA som en plats för författare och andra konstnärer som lever i exil under hot, där man fritt kan uttrycka sin kreativitet, enligt institutionen.

Moderatorn Ralph Reese skadades i ansiktet under attacken, men kunde senare skrivas ut från sjukhuset. I ett skriftligt uttalande till The New York Times kallar han Rushdie för en av yttrandefrihetens stora försvarare.

"Det faktum att den här attacken kunde inträffa i USA är ett tecken på hoten mot författare från många regeringar och många individer och organisationer", skriver han.

Såväl stats- och regeringschefer som kulturarbetare och människorättsaktivister runt om i världen har visat sin bestörtning efter dådet, och hyllar Rushdie för hans insatser som författare och försvarare för yttrandefrihet.

Under lördagen fördömde USA:s president Joe Biden "det ondskefulla dådet" och hyllade Rushdie för dennes "vägran att låta sig skrämmas eller tystas".

I Iran och bland vissa grupper i Pakistan hyllades däremot själva dådet mot Salman Rushdie.