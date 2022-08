Bright Eyes: Var rädd att magin var borta

Bright Eyes grundades i Omaha, Nebraska 1995.

Gruppen består av Conor Oberst, Mike Mogis och Nate Walcott.

Genom sin karriär har de släppt tio album, senast "Down in the weeds, where the world once was" 2020.

Deras mest kända låt är "First day of my life" från 2005.

Bright Eyes spelade på Way Out West under lördagen.