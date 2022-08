Största spelmässan tillbaka – med besökare

Vad: Världens största spelmässa. Besöktes 2019 av 373 000 besökare. I år utlovas cirka 1 100 utställare, ungefär som åren före pandemin.

Var och när: Köln, Tyskland, 24–28 augusti och via nätet. Invigning med spelnyheter den 23 augusti klockan 20.00.

Vilka deltar: Xbox, THQ Nordic, 2K, Ubisoft, Warner Bros med flera.

Potentiella höjdpunkter: Invigningssändningen, svenskutvecklade skräckspelet "Alone in the dark" (THQ Nordic), "Sonic frontiers" (Sega), strategispelet "Company of heroes 3" (Sega), piratspelet "Scull and bones" (Ubisoft), svenskskapade getspelet "Goat simulator 3" (Plaion), nöjesparksbyggaren "Park beyond" (Bandai Namco).