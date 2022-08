Musiken som kan skapa konflikter i valrörelsen

Flera amerikanska republikaner, från Ronald Reagan till Donald Trump, har använt sig av Bruce Springsteens "Born in the U.S.A." som en patriotisk hymn. I själva verket är låten en svidande kritik mot hur landet har behandlat Vietnam-veteraner. Bruce Springsteen har själv varit tydlig med sin åsikt om Trump: under 2020 hotade han med att flytta till Australien om den republikanske presidenten skulle bli omvald.

Det är inte enda gången som Donald Trump får kritik från artister efter att deras låtar spelats på politiska möten. Bland kritikerna finns Adele, Queen, Elton John, Neil Young, Earth Wind and Fire, Aerosmith och Pharrel Williams, för att nämna några.

Tysklands tidigare förbundskansler, Angela Merkel, använde sig av The Rolling Stones låt "Angie" under valrörelsen 2005. Hon fick dock snabbt kritik av rockbandet, som via en talesperson förmedlade uttalandet: "Vi är förvånade över att vi inte fick frågan. Vi hade sagt nej".

Under 2013 tonsatte den kroatiska anti gay-gruppen U ime obitelji en annons emot samkönade äktenskap med en låt från The XX. De brittiska indierockarna gick snabbt ut och protesterade, och proklamerade att de är för allas lika rätt till giftermål, oavsett kön. Två av medlemmarna har dessutom kommit ut som gay.

I januari 2022 publicerade Ulf Kristersson ett Instagraminlägg tonsatt med First Aid Kits version av "On the road again". Efteråt gick duon ut med ett offentligt meddelande till Moderatledaren: ”Hej Ulf Kristersson, fråga gärna innan ni använder vår musik i era kanaler. Vi hade självklart sagt nej. Vi tar kraftigt avstånd från den politik ni driver och era värderingar”.

Under valrörelsen 2014 citerade Vänsterpartiet flera kända låtar i sina valkampanjer, bland annat Kents "La belle époque" – utan att nämna upphovsmännen. Kents skivbolag uppgav även att Vänsterpartiet inte hade bett om lov inför kampanjen.