De toppar årets "Sommar i P1"

Fakta: Topplista linjär lyssning 1. Oscar Magnusson, sångare, gitarrist 2. Gudrun Persson, Rysslandsexpert 3. Farah Abadi, programledare 4. Emanuel Karlsten, journalist 5. Josef Fares, spelutvecklare, regissör, manusförfattare

På söndagen satte artisten Linnea Henriksson punkt för årets upplaga av "Sommar i P1". Och när Sveriges Radio summerar årets säsong står det klart att totalt tre miljoner personer har lyssnat på sändningarna någon gång under sommaren, strax under fjolårets siffra på 3,2 miljoner.

Programchefen Bibi Rödöö konstaterar dock att det varje år är svårt att sammanfatta "Sommar":

— Det är svårt eftersom bredden är så oerhört stor. Det är så många färger i den här paletten att det inte går att summera en säsong på annat sätt än att det är så oerhört många olika röster och olika sorters människor som har sommarpratat, säger hon.

Magnusson i topp

Det program som fått allra flest lyssningar är artisten Oscar Magnussons. Han är son till Sven-Erik Magnusson, som fram till sin död 2017 var frontfigur i dansbandet Sven-Ingvars. Oscar Magnusson har nu tagit över den rollen och i sitt program berättade han bland annat om sin pappa.

— Det var ett väldigt varmt fint program där Oscar pratar otroligt fint om sin pappa och berättar om hur han sitter på dödsbädden med honom. Det är gjort av en son till en far vars musik många gärna lyssnade på och vars liv många ville följa. Oscar berättar på sitt eget vis och kliver även fram och visar vem han själv är, säger Bibi Rödöö.

Bibi Rödöö är programchef för "Sommar i P1". Arkivbild.

Lernström om pappa

Det "Sommar" som fått flest lyssning via SR:s podd är programledaren Pär Lernströms. I sitt program pratade han känslosamt om sin komplicerade relation till en lika komplicerad far och berättelsen slog an hos många.

Bibi Rödöö berättar att det var oerhört omvälvande för Lernström att göra programmet:

— Han kämpade med manuset och han kämpade med inläsningen, och sedan lyssnade på det tillsammans med sin dotter, som höll om honom. Det var väldigt fint och det programmet gick rakt in i hjärtat på folk, säger hon.