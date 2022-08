Få överraskningar på Gamescominvigning

Opening night live, den livesända invigningen på spelmässan Gamescom i tyska Köln, har de senaste åren blivit ett av de ställen där nya titlar visas upp för världen.

I år, när spelmässan är öppen för mässpublik igen för första gången sedan pandemin, var förväntningarna kanske något uppskruvade.

Och visst bjöds det på helt nya titlar som zombiespelet "Dead island 2", öppen värld-titeln "Everywhere" och flerspelaröverlevaren "Dune awakening". Men de riktigt stora avslöjandena saknades.

"Dead island 2" tillkännagavs officiellt. Det släpps i februari nästa år.

Kinesisk överraskning

Det bjöds också på nya glimtar ur "Sonic frontiers", svenska Fatsharks samarbetsskjutare "Warhammer 40K: Darktide" och rymdrysaren "The callisto protocol", och det försenade "Hogwarts legacy".

"Where winds meet" – ett actionspel där huvudpersonen kan springa på både väggar och vatten bjöd på vackra miljöer och strider. Det ser ut som ett kinesiskt "Ghost of Tsushima" med fokus på svärdsvingande och pilbågsskjutande. Bakom titeln står hittills okända Everstone, och titeln ska utspelas under tidsperioden mellan Tang- och Songdynastin.

"Subnautica"-skaparna Unknown Worlds Entertainment har inlett ett samarbete med fantasyförfattaren Brandon Sanderson ("Mistborn"-serien) och utvecklat "Moonbreaker".

Gearbox visade upp mer från sitt "New tales from the Borderlands", ett berättelsedrivet äventyrsspel. Spelet släpps i oktober.

Måla digitala figurer

"Moonbreaker" stack ut i den två timmar långa sändningen, då det rör sig om turordningsbaserat science fiction-strategi. Grafiskt påminner det en del om skjutarserien "Borderlands", fast som brädspel med minifigurer. Det går ut på att välja en kapten och en besättning på tio medlemmar som flyttas runt på en spelplan. De små digitala figurerna går också att fritt färglägga med ett inbyggt rit- och målarverktyg. Spelet är långt i från "Subnauticas" undervattensutforskande.

— Vi älskar att byta genre, men jag hoppas att våra "Subnautica"-fans fortfarande kommer att följa med till ett digitalt minifigursspel, sade skaparen Charlie Cleveland, som var på plats på scenen.

Svenska Embarks debutspel, en skjutare i tv-showsmiljö, får namnet "The finals" och ur svenskt perspektiv kan även nämnas att den så kallade rytmskjutaren – "Metal: Hellsinger" – utsågs till mässans mest efterlängtade PC-spel. En konsert med musik från spelet, skrivet av svenskduon Two Feathers, kommer att hållas vid mässan under torsdagen.