Ny musik från Les Big Byrds

"Eyes like dead stars" heter en första singel från Stockholmsbandet Les Big Byrds som den 25 november kommer med ett nytt album. "Eternal light brigade" spelades in under några mörka och bistra vinterdagar på Gotland dit Joakim Åhlund, Frans Johansson och Nino Keller tagit sin tillflykt.

"Mycket av albumet har spelats in på Gotland och det har verkligen hjälpt för att skapa lugn och fokus åt arbetet utan en massa vardagliga distraktioner", säger bandets sångare, låtskrivare och producent Joakim Åhlund (från Teddybears), i ett pressmeddelande. Texterna handlar om "åldrande, döden och livets förgänglighet". "Vi vill ju försöka spela musik som man kan dansa till. Typ klubbmusik men med rockinstrument. Men texterna är inte så party direkt kanske. Jag är ju gammal liksom", säger Åhlund.