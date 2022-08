"House of the dragon" får en fortsättning

Uppgifterna om en andra säsong för "House of the dragon" är väntad, men kommer efter att bara ett avsnitt har sänts. Premiären av "House of the dragon" sändes i USA i söndags och hade över 20 miljoner tittare.

Projektet är en av tv-historiens dyraste serier och baseras på författaren George RR Martins berättelser – och utspelar sig ungefär 200 år före systerserien "Game of thrones".

Den första säsongen består av tio avsnitt som vart och ett kostar ungefär 200 miljoner kronor att producera för tv-bolaget HBO.

I Sverige sänds "House of the dragon" på HBO Max.