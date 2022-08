Johnny Depp dök upp som rymdgubbe på gala

Depps inhopp bestod av att gestalta en "månperson", den astronaut som används som prisstatyett vid MTV-galorna. Efter en reklampaus syntes Depps svävande ansikte i figurens rymdhjälm och skådespelaren levererade några skämt.

— Ni ska veta att jag behövde det här jobbet. Kom igen, låt oss återgå till den jävla musiken, sade han.

Kvällens mest prestigefyllda pris för årets video gick till Taylor Swift och hennes "All too well: The short film". När Swift tackade för priset tog hon tillfället i akt att avslöja att hon släpper ett nytt album i höst. Skivan "The stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life" kommer den 21 oktober.

Bland övriga vinnare fanns bland andra Bad Bunny för årets artist, Dove Cameron för bästa nya artist samt Harry Styles och hans "Harry's house" för bästa album.

Galan ägde rum i Newark i New Jersey och leddes av artisttrion LL Cool J, Nicki Minaj och Jack Harlow.