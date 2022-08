"Sopranos"-skådespelare död

I "Sopranos" spelade han Bruce Cusamano, familjeläkare och granne med huvudpersonen Tony Soprano. LuPone hade också roller i serier som "Sex and the city", "Law & order" och "All my children". För den sistnämnda fick han en Emmy-nominering för bästa manliga biroll i en dramaserie som sänds dagtid.

1976 nominerades han också till teaterpriset Tony för sin medverkan i musikalen "A chorus line". Han fick först rollen som Al, men övertalade regissören Michael Bennett att få spela Zach efter att den ursprungliga skådespelaren hoppat av. För den rollen fick han en nominering som bästa skådespelare.

MCC Theatre, en offbroadway-teater som LuPone var med och grundade, säger i ett uttalande att han "levde orädd och med stor nyfikenhet, härlig humor, en gränslös passion för kommunikation och ett stort hjärta. Vi kommer att sakna honom djupt och för alltid".

Robert LuPone blev 76 år.