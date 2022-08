Höstens mest sevärda konstutställningar

Fakta: Fler utställningar ”Luleåbiennalen 2022. Hantverk och konst”. I år har biennalen utökats till att innefatta hantverk av en bred variation, från samisk slöjd (duodji) till mathantverk. 15 oktober–15 januari 2023 ”Katarina Norling – Drömmen i Tunis”. Norrköpings konstmuseum. Ett urval av hennes måleri, teckningar och skulptur. 12 november–23 april 2023 ”Coronasamlingen 2021”. Skissernas museum i Lund. Den andra delen av utställningen Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv under 2021. 13 oktober–12 februari 2023 "I staden växer ett fält", Malmö konsthall. En utställning för den som vill få inblick i Malmös konstscen. Här möts femtio konstnärer med olika uttryck och från olika generationer. 1 oktober–15 januari 2023

"Undamming rivers" av Cooking Sections, Bonniers konsthall

Laxen är den gemensamma nämnaren när Cooking Sections undersöker global livsmedelskonsumtion och dess inverkan på svensk ekologi. Utställningen handlar om hur vår matproduktion driver miljön mot kollaps och odlad lax visas fram som en industrialiserad djurart. Konstnärsduon belyser dessutom mer konkret hur laxälvar i Sverige och i synnerhet Sápmi blockeras av hundratals betongdammar.

31 augusti–30 oktober.

"Evigt liv", Liljevalchs

Kan människan övervinna döden, det är en av de eviga frågorna. När Nobelprismuseet intar Liljevalchs tar museet sig an funderingarna i ett gränsöverskridande möte mellan vetenskap, konst och kulturhistoria. Utgångspunkten är: hur undersöker man evigheten i en tid då vi varje dag minskar förutsättningarna för framtida liv på planeten? Deltar gör bland andra Niki Lindroth von Bahr, Ulla Wiggen, Britta Marakatt-Labba och Éva Mag.

1 oktober–29 januari 2023.

"Konst och teater", Isaac Grünewald, Waldemarsudde

Det här är den mest omfattande monografiska presentationen av Grünewalds verk sedan utställningen på Liljevalchs, 1989. Än en gång presenterar museet ny forskning om mannen som varit central i svenskt konstliv. Här visas kända men också mer okända sidor av Grünewalds koloristiskt expressiva konstnärskap – som hans samarbete med det avantgardistiska galleriet Der Sturm i Berlin, och hans performativa festspel "Stjärnan i triangeln".

3 september–12 februari 2023

Christer Strömholms självporträtt med Liss Eriksson i bakgrunden i Liss Eriksson och Britta Reich-Erikssons ateljé i La Ruche, Paris 1951. Pressbild.

"Porträtt i Paris", Christer Strömholm, Nationalmuseum

Strömholm är en av flera konstnärer i höst som har verkat i den franska kulturmetropolen. Hasselbladspristagaren är känd för sina fotografier från 60-talets Paris, där han både dokumenterade transpersoner och kulturpersonligheter som Giacometti, André Breton och François Mauriac. Nu visas de stämningsfulla svartvita fotografierna från den epoken – och även ett antal okända bilder från Paris.

6 oktober–8 januari 2023

Albert Edelfelt, Göteborgs konstmuseum

Han är en av den finska konsthistoriens stora konstnärer – och en av de första i Finland som nådde internationell framgång. Edelfelt målade kärva skärsgårdsscenerier, som i "På havet" från 1883. Men han gav också en inblick i de konstnärskretsar som han var en del av i Paris. Här visas både storskaliga och naturalistiska friluftsstudier och hans mer kosmopolitiska sida, i en stor presentation.

22 oktober–12 mars 2023

Lap-See Lam har gjort en ny skulptur om sina undersökningar av relationerna mellan Kina och Europa. Pressbild.

Lap-See Lam: "Det regnar drakfjäll", Röhsska museet

Den som missade Lap-See Lams utställning på Bonniers konsthall får nu en ny chans, när hon återigen undersöker kulturutbytet mellan Europa och Kina, genom autofiktiva berättelser. Nu har en ny skulptur också tillkommit, "Det regnar drakfjäll", där Lap-See Lam har utgått från draksymbolen och scannat av fyra av museets samlingsföremål i 3D.

26 november–26 mars 2023

"This will not end well", Nan Goldin, Moderna museet i Stockholm

Genom bildspel, röster och stillbilder i rörelse sätter Nan Golding samman sin syn på världen. Den här retrospektiva utställningen visar upp henne som historieberättare och filmskapare – vilket var vad hon ville bli, snarare än fotograf, för att kunna skildra sin föränderliga syn på världen. Hon är känd för diabildsserier som "The ballad of sexual dependency", där hon naket avbildar sig själv och sina vänners utsvävande liv, och har också fotograferat både dragqueens och drogberoende.

29 oktober–26 februari 2023

"Tevetrampolinen", Bildmuseet i Umeå.

Barnprogrammen i svensk television mellan 1965 till 1985 var ett speciellt kulturarv, slår Bildmuseet i Umeå fast. Museet har låtit en rad konstnärer och författare skapa nya verk utifrån barnprogram som "Drutten och krokodilen" (Sovjetunionen), "Sesam" (USA), "John Blund" (Östtyskland), "Professor Balthazar" (forna Jugoslavien), "Fablernas värld" (Nederländerna) och svenska "Vilse i pannkakan". Deltar gör bland andra Salad Hilowle, Balsam Karam, Andjeas Ejiksson, Runo Lagomarsino och Ida Börjel.

21 oktober– 29 januari 2023

"Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström, Thielska galleriet

Kvinnlig rösträtt, arbetarklassens villkor och posttraumatisk stress hos soldater efter det första världskriget är några av de teman som Tora Vega Holmström avbildade. I den första stora separatutställningen sedan 1945 presenteras hon som banbrytande modernist, med en "vibrerande expressionism". Utställningen är också en kommentar till Thielska Galleriets konstsamling, där endast 9 av lite drygt 100 representerade konstnärer är kvinnor.

10 september–29 januari 2023

Tora Vega Holmström visas stort på Thielska galleriet i Stockholm. Pressbild.

