Harry Styles förnekar att han spottade på Pine

Spottade Harry Styles i sin kollega Chris Pines knä? Det har internet frågat sig efter premiären av "Don't worry darling" i Venedig, där det på en filmsnutt ser ut som att han böjer sig över kollegan när han ska ta plats på filmvisningen och gör just det. Nu dementerar Harry Styles själv loskan, via en representant, skriver The Guardian.

Även Chris Pine dementerar via en representant att det ska ha hänt: "Det här är en löjlig historia – ett fullständigt påhitt och resultatet av en konstig illusion som uppenbarligen är vilseledande och tillåter galna spekulationer." I uttalandet står det vidare att det bara finns respekt mellan de två männen: "alla andra påståenden är uppenbara försök att skapa drama som helt enkelt inte existerar". "Don't worry darling" är en satirisk thriller om människor som lever i en 50-talsliknande liten ort. Inspelningarna har hittills kantats av flera konflikter och kontroverser.