Nickelback släpper sitt tionde studioalbum

"Vi har tillbringat de senaste fem åren med att göra en skiva i en takt som gav oss friheten att skapa och vi ser fram emot att alla ska få höra den nya musiken", säger bandet i ett uttalande.

Redan nu finns singeln "San Quentin" som frontmannen Chad Kroeger skrev efter ett möte med en vaktmästare från det ökända högsäkerhetsfängelset i Kalifornien.

Bandet, som består av Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake och Daniel Adair, ligger bakom hits som "How you remind me", "Phonograph", och "Rockstar" som alla hade topplaceringar på Billboard 100.