80-årig kultregissör prisas i Venedig

Ålder: 80 år.

Familj: Hustrun Hildy, två barn.

Yrke: Manusförfattare, regissör.

Tidigare filmer (i urval): "Driver", "The warriors", "48 timmar", "Inkräktarna", "Streets of fire", "I rättvisans namn", "Geronimo", "Red heat".

Aktuell: Med "Dead for a dollar" som visas på filmfestivalen i Venedig. Där får han ta emot det pris som kallas Cartier Glory to the filmmaker för sina insatser.