Så påverkade drottning Elizabeth kulturen

Fakta: Exempel på drottningen i populärkulturen Konstnären Jamie Reid som gjorde omslaget till Sex Pistols album skapade också en version av drottningen där hon har en säkerhetsnål över munnen och den nazistiska symbolen svastikan på sina ögon. Boken “Nalle Puh möter drottningen”, kom 2016 lagom till både den tecknade björnen och drottningens 90-årsdag. “Simpsons” - “the Regina monologues”: I det fjärde avsnittet av femtonde säsongen av “Simpsons", som sändes 2003, reser familjen Simpson till London. Där träffar de Tony Blair, JK Rowling, Ian McKellen (som på riktigt gästade serien) – och drottning Elizabeth. Homer kraschar sin bil rakt in i den brittiska kunglighetens vagn, hamnar i Towern och hotas av avrättning, innan han lyckas rymma från fängelset. Oturligt nog leder tunneln rakt in i drottningens sovrum. Så sent som i år kom Roger Michells (“Notting Hill”) dokumentärfilm om drottning Elizabeth. Det är en relativt intim skildring av den monark som regerat längst i Storbritannien satt i relation till historiska händelser. Under OS-ceremonin 2012 i London överraskade drottningen tv-tittarna genom att “fallskärmshoppa” tillsammans med Bond-skådespelaren Daniel Craig. Att själva hoppet utfördes av en stand-in var i sammanhanget oväsentligt för publiken. Det öronbedövande jublet i OS-arenan var snarare en reaktion på drottningens oväntade beredvillighet att tillsammans med sina corgis spela med i regissören Danny Boyles upptåg. Det sägs att hon såg sin insats som “en kul grej”. I "The king's speech" avbildas drottningen som ett barn, i berättelsen om när hennes far Kung George VI skulle överkomma sitt stammande. Pjäsen “The audience” handlar om drottningen och hennes möten med “sina” premiärministrar från 1952 till nutid. Manuset är skrivet av Peter Morgan som senare utvecklade historien i “The crown”. I originaluppsättningen spelades drottningen ännu en gång av Helen Mirren.

Hon har kallats för en av de mest porträtterade kvinnorna genom historien. Drottningens ansikte syns inte bara på mynt, sedlar och frimärken utan också på ett stort antal målningar. Hon satt själv modell för omkring 200 porträtt, allt från Cecil Beatons fotografier till Annie Leibovitz 90-årsporträtt. Minst smickrande är kanske Lucian Freuds krampaktigt sammanbitna porträtt medan Andy Warhol framställde henne i en juvelgnistrande glamourös upplaga, liksom han porträtterade Marilyn Monroe.

Sex Pistols lät ett kollage av hennes ansikte pryda singeln "God save the queen" – namnet på Storbritanniens nationalsång – och skapade därmed en av de mest ikoniska bilderna för både punkrörelsen och drottningen.

Låten släpptes lagom till drottningens silverjubileum 1977, 25 år efter hennes trontillträde. Bandet rimmade “queen” på “fascist regime” vilket tillsammans med skivomslaget gjorde att BBC vägrade spela den. Trummisen Paul Cook har berättat att bandet inte hade någon som helst koll på att drottningen jubilerade. Låten skrevs helt enkelt för att “chockera alla”.

Sångaren Johnny Rotten sade att han ville framkalla sympati för den engelska arbetarklassen och ilska gentemot monarkin: “Man skriver inte ‘God save the queen' för att man hatar engelsmännen. Man skriver en låt som den för att man älskar dem och har fått nog av att se dem behandlas så dåligt”, sade han.

Hyllas och hånas

Drottning Elizabeth har ömsom hyllats och hånats i populärkulturen – Beatles sjöng milt om "The majesty" år 1969. Hon nämns i fyra av bandets låtar: “Penny Lane”, “For you blue”, “Mr Mustard” och inte minst “Her majesty”. I en intervju med Radio Times 2019 förklarade Paul McCartney bandets känslor inför henne. “Vi var unga när hon kröntes så för oss var hon som en glamorös filmstjärna. Vi identifierade oss med henne. Hon är vår. Hon är Drottningen”.

The Stone Roses deklarerade däremot i sitt debutalbum 1989 att de inte skulle få någon ro förrän hon var borta från sin tron. I "The Queen is dead" från 1986 drev The Smiths med mediernas fascination för kungafamiljen, och Morrissey sade till NME:

— Hela idén med monarkin och drottningen av England förstärks och de framställs som mer nyttiga än de är. Det är som ett skämt, ett hemskt skämt.

2005 tog Basement Jaxx med en version av drottningen ut på stan i videon till "You don't know me", där Elizabeth fick besöka en strippklubb och hamnade i slagsmål.

Olivia Colman som drottningen i "The Crown. Arkivbild.

Människa av kött och blod

Drottningen dök också upp i flera amerikanska kultserier, som "Simpsons" – där Homer körde in i hennes gyllene vagn vid Buckingham Palace, och i tecknade "Greta gris" hoppar drottningen i leriga pölar. Hon syns dessutom i "Minionerna", "Austin Powers in Goldmember" och "Nakna Pistolen" – ofta spelad av Jeannette Charles, som var hennes mest kända brittiska dubbelgångare.

Men på senare tid har flera försök gjorts att skildra drottningen som en människa, utöver sitt ämbete. I “The Queen” från 2006 spelas drottningen av Helen Mirren, och både hon och filmen fick en Oscar för sin gestaltning av hur drottning Elizabeth agerade i samband med prinsessan Dianas död. Manuset är skrivet av Peter Morgan som sedan kom att fortsätta på temat i “The crown” och pjäsen "The audience".

Den påkostade och uppmärksammade tv-serien "The crown", där säsong fem och sex ännu inte har sänts, följer drottning Elizabeths liv från 1947 till nutid. Serien har rosats för att den lyckats gestalta drottningen som en människa av kött och blod, fångad i ett ämbete präglat av plikt och ansvar. Av de skådespelare som hittills har spelat henne är Olivia Colman den som kanske har fått mest beröm.

Ingen vet huruvida ryktet stämmer, men det sägs att drottningen brukade titta på tv-serien och att hon “tyckte om den”, även om hon ansåg att en del händelser hade vinklats på ett felaktigt sätt. Det gällde bland annat prins Philips relation till sonen prins Charles.

Träffar Bond och Paddington

Efter att ha använts i musik, filmer och teatrar började drottningen också själv att mer lekfullt figurera i populärkulturella sammanhang. 2012 dök hon upp under OS-ceremonin med Bond-skådespelaren Daniel Craig, där hon till folkets jubel sade: "God kväll herr Bond". I ett eko av OS-succén ställde drottning Elizabeth senare upp på en sketch inför firandet av hennes 70 år på tronen.

I sketchen, som visades vid jubileumskonserten den 4 juni i år, drack drottningen te med den animerade björnen Paddington – då hon berättade att hon alltid gömmer en marmeladsmörgås i handväskan. Att hon orkat spela in en film av det slaget väckte stor beundran, särskilt eftersom drottningens hälsa redan då hade börjat vackla. “Även om drottningen inte kan vara närvarande så vill hon att folket ska veta hur mycket de betyder för henne”, skrev hovet i ett uttalande.